A Matera 130 atleti da tutto il territorio regionale per questo Campionato di Corsa Campestre. I vincitori

Domenica 17 Febbraio 2025, a Masseria Radogna, nel Parco della Murgia Materana, a pochi passi dalle Chiese Rupestri tipiche della Città dei Sassi, si è tenuta la prova del campionato Regionale di Corsa Campestre.

Poco più di 130 i partecipanti, divisi fra le varie categorie, in rappresentanza di 15 squadre provenienti da tutto il territorio regionale.

Come succede ormai da oltre un trentennio, non poteva mancare Ecosport Massara Vita Monte, con un nutrito plotone di 15 giovanissimi all’esordio stagionale e che, come sempre, si sono ben distinti.

Conferma per Luigi Simmarano, classe 2016, al terzo anno di attività che ha conquistato l’oro nei 500 mt EM8 con il tempo di 1.32.

Conferme anche per Annachiara Galante, classe 2016, anche lei al terzo anno di attività che vince l’oro su 500 mt EF8, con il tempo di 1.51.

Terzo Oro per Davide Lerro, classe 2018 , anche lui al terzo anno di attività nei 400 EM5 con il tempo di 1.22.

Nel complesso, soddisfacente la prestazione di tutta la squadra, seguita da una folta schiera di genitori, quasi tutti al primo anno di attività e quindi all’esordio in tema di gara.

Tutti hanno espresso buona tecnica e altrettanta buona condizione fisica, piazzandosi nelle primissime posizioni.

Nelle classifiche a squadre, la Scotellaro Matera ha conquistato i titoli nelle categorie Juniores e Cadetti maschili, oltre a quelli Allieve e Cadette femminili.

Il titolo Seniores maschile è andato alla Correre Pollino, mentre quello Seniores femminile all’Atletica Lauria, società fondata dal compianto Domenico Forestieri.

L’Athlos Matera, guidata dal presidente Adriano Lamacchia e dal coach Giampiero Colonna, ha conquistato il titolo nella categoria Allievi maschile.

L’evento è stato ottimamente organizzato da Lamacchia e Colonna in collaborazione con il Comitato Regionale, presieduto da Giuseppe Daraio.

Buone notizie da Martina Franca (TA), dove si è svolta la VII edizione della Sciot e Vnot, gara nazionale sulla distanza di 10 miglia che ha visto la partecipazione di oltre 1.500 atleti.

Ottimi piazzamenti per i nostri atleti: Capitan Gentile ha conquistato il 68º posto di categoria con un tempo di 1h16’47”, mentre Giacomo Trisciuzzi si è classificato 60º di categoria con un tempo di 1h23’00”.

Prossime tappe:

domenica prossima 23 Febbraio alla XV CorsAmare di Polignano (BA);

il 2 marzo ad Altamura, in occasione dei prestigiosi campionati Pugliesi di Corsa campestre;

il 23 marzo a Giovinazzo (BA) per la terza tappa del trentesimo Trofeo Puglia di Marcia.

Nel weekend appena trascorso, presso gli impianti del CUS Bari, Coach Liborio Panico, Rossella Brizio ed Erika Gallitelli hanno iniziato un intenso percorso tecnico.

Questo impegno li vedrà coinvolti nei fine settimana fino a giugno 2025 e, nell’estate prossima, permetterà loro di conseguire il titolo di Tecnico di Atletica Leggera.

Da parte di Ecosportmonte:

“A loro un sincero ringraziamento per questo prestigioso e ben augurabile traguardo professionale”.