A Marina di Pisticci fervono i preparativi per la competizione dove si confrontano le imbarcazioni più veloci del pianeta. I dettagli

L’apertura del primo XCAT Club al mondo avrà luogo presso il suggestivo Porto degli Argonauti a Marina di Pisticci.

L’XCAT è riconosciuta come la più importante categoria della motonautica al mondo; si tratta di una competizione dove si confrontano le imbarcazioni più veloci del pianeta.

Questi straordinari catamarani sono in grado di raggiungere velocità di 200 km all’ora sull’acqua, offrendo uno spettacolo mozzafiato.

La competizione coinvolge dodici equipaggi internazionali con piloti provenienti da tutto il mondo, che si sfidano in un contesto di altissimo livello globale, regalando al pubblico emozioni uniche e indimenticabili.

Con l’XCAT Club e la tappa del Campionato Mondiale, che quest’anno si terrà dal 27 al 29 settembre, la Basilicata ed il Porto degli Argonauti diventano HUB di riferimento della motonautica internazionale, nonché luogo in cui condividere le passioni legate alla nautica, al mare, alla natura ed al divertimento.

Il Porto degli Argonauti, situato sulla splendida costa ionica della Basilicata, è il luogo perfetto per ospitare eventi di tale calibro.

Questa località, una vera perla incastonata tra mare e natura, ha già accolto nel 2023 una tappa del Campionato Mondiale, confermandosi come un punto di riferimento per gli amanti della motonautica e per chi desidera vivere esperienze straordinarie in un contesto esclusivo e affascinante.