A Irsina inaugurata un’opera strategica per tutta la comunità dell’Alto Bradano, la vicina Puglia e la città di Matera! Ecco i dettagli

“Le infrastrutture sono fondamentali per lo sviluppo del territorio, così come le politiche di coesione e le sinergie tra le istituzioni pubbliche e il partenariato privato”.

Sono i temi che ha affrontato oggi a Irsina e a Tito, insieme ad autorità e rappresentati istituzionali, il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, in occasione di due importanti appuntamenti.

Ha detto il presidente della Provincia di Matera:

“A Irsina è stato inaugurato il nuovo svincolo che collega la Bradanica alla SS 96bis, un’opera strategica per tutta la comunità dell’Alto Bradano, la vicina Puglia e la città di Matera.

A Tito sono intervenuto in qualità di componente del Comitato Direttivo dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, al convegno di Legacoop “L’impresa del futuro: cooperativa, per tutti”, sottolineando quanto importante sia l’attività programmatica dell’Agenzia anche per il territorio lucano e per le aree interne, evidenziando che le difficoltà del pubblico possono essere alleviate dal partenariato con i privati nell’ottica di un’azione sinergica che porterebbe effetti positivi per tutti.

Impegno senza sosta per la nostra Basilicata!”

