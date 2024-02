A Grassano la signora Anna ogni giorno cura queste piante: “lei un chiaro esempio del concetto di ‘prendersi cura’ del bene comune”. Complimenti

“Cari amici,

quello che vedete in foto è un chiaro esempio del concetto del “prendersi cura” del bene comune, e per fortuna non è l’unico a Grassano.

Grazie di vero cuore alla signora Anna Abbatangelo, che quotidianamente ed in ogni stagione, si preoccupa di curare le piante che abbelliscono il muro vicino la Madonna della Neve.

Come la speranza che questi piccoli gesti siano contagiosi ed educhino anche le nuove generazioni”.

Così scrive il sindaco di Grassano, Filippo Luberto.

Complimenti alla signora Anna, eccola in foto.