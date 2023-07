A Ferrandina una grande festa dedicata alla buona musica con artisti e ospiti anche internazionali! I dettagli dell’iniziativa

Dal 23 al 30 Luglio 2023 torna la 36^ Edizione del Fiati Festival Ferrandina con una edizione ricca di artisti e ospiti anche internazionali.

Questa edizione si presenta con il tradizionale raduno di bande da giro e non e con una vasta schiera di artisti non solo locali, come i Maestri Giulio Giannelli, Antonio Zizzamia, Domenico Ponzio, con solisti come Mariella Allegretti, Tommaso Ferrandina, il Dancer Francesco Asselta, ma anche con gruppi come Anima Voice, il gruppo bandistico “G. Mascolo” ed “E. De Martino”, il tutto è patrocinato dal Comune di Ferrandina.

Sorprendente la presenza di numerosi artisti internazionali, accompagnati da gruppi ed orchestre di alto rango; una grande festa dedicata alla buona musica orchestrale e vocale, aperta gratuitamente al pubblico di appassionati o di semplici spettatori che apprezzeranno e gradiranno volentieri il grande lavoro effettuato dagli organizzatori, buon divertimento a tutti.

Questo il Link da consultare per i dettaglli:

https://www.fiatifestivalferrandina.it/line-up-artisti.html?fbclid=IwAR2phohHuvfUHf5IimDJmlbR458URfRc-INF9whmCxL40XuKbtCK5vwz-40

Di seguito la locandina dell’iniziativa.

