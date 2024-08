A Ferrandina torna il Raduno di Auto e Moto d’Epoca: i dettagli

Puntuale anche quest’anno, come ormai tradizione vuole, il 1° settembre 2024 nella Piazza Plebiscito di Ferrandina, torna l’evento del caratteristico e suggestivo “Raduno d’Auto e Moto D’Epoca” giunto ormai alla sua 6° edizione, con il patrocinio del Comune, del Comitato Provinciale CSEN e con la collaborazione del Fan Club “Le Mans Italy”.

Ancora una volta vedremo la carrellata di auto e moto storiche scorrere per le caratteristiche vie e tra i suggestivi monumenti storici della città aragonese, in tutto il loro splendore, rispolverando, come di consueto, momenti magici della “BELLE EPOQUE” tanto attesa ed apprezzata dalla comunità e dai numerosi appassionati che ne fanno parte puntualmente, e dai tanti ammiratori, visitatori o semplici curiosi, che affolleranno la piazza principale abbagliati dall’eleganza epocale di storiche auto e moto di un’epoca mai vissuta dai contemporanei.

Per la partecipazione ufficiale con la propria auto bisognerà effettuare l’iscrizione all’arrivo la mattina stessa e prendere parte al programma previsto con annessa premiazione e sfilata cittadina.

Per gli spettatori, invece, ingresso gratuito all’esposizione.