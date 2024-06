A Ferrandina presto un nuovo un campo da tennis moderno e funzionale! Ecco quando l’inaugurazione

L’amministrazione Comunale di Ferrandina è orgogliosa di presentare, Domenica 7 luglio 2024 alle ore 19:00, l’inaugurazione del nuovo campo da tennis sito all’interno dell’impianto Sportivo Santa Maria.

Questa la dichiarazione rilasciata dall’Assessore allo Sport, Maria Teresa Di Stefano:

“È una grande gioia poter annunciare che un ulteriore tassello si aggiunge al mosaico sportivo ferrandinese, finalmente la città di Ferrandina avrà a disposizione un campo da tennis moderno e funzionale, fruibile da atleti e amatori che potranno non solo giocare ed allenarsi ma anche, all’occorrenza, ammirare competizioni di livello Nazionale.

La serata sarà all’insegna del divertimento e dello sport, allietata con la partecipazione di atleti dell’ASD Circolo Tennis Matera, che si esibiranno dando prova delle loro abilità, animazione per bambini con Peter Pan e Trilly, spettacolo di bolle di sapone fatte da un sorprendente trampoliere, sculture fatte con palloncini in regalo per i più piccoli, e per finire, foto per tutti con la mascotte della serata.

Vi aspettiamo numerosi, sarà una grande festa all’insegna dello sport e del benessere fisico e psicologico, perché a Ferrandina lo sport è vita…”.

Di seguito la locandina con i dettagli.