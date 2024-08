A Ferrandina la serata gratuita dedicata al grande Franco Battiato!

L’Associazione Donna 2000 & Amici, con il Patrocinio del Comune, sabato 24 Agosto 2024, alle ore 21:00 nella principale location cittadina, la grande Piazza Plebiscito di Ferrandina, reduce da un recente e notevole risultato raggiunto con altro evento che ha mosso l’interesse di tutta la regione Basilicata ed oltre, presenta una particolare serata con un altrettanto avvincente concerto con “FERRO BATTUTO”, la Tribute Band esclusivamente dedicata a Franco Battiato, che eseguirà i migliori brani del Maestro, una particolare rappresentazione per veri intenditori ed appassionati del genere, che avranno il piacere di ascoltare brani arrangiati e rappresentati in modo magistrale, e mai eseguiti, da un solo violino e da una voce femminile in modo del tutto inediti, cogliendo perfettamente il senso musicale e poetico che il Maestro ha voluto rappresentare durante la sua eccellente e lunga carriera artistica, guadagnandosi la stima di tutto il mondo musicale.

Ricordiamo in oltre che l’ingresso e la partecipazione al concerto sono totalmente gratuiti, unica raccomandazione, la volontà di farsi coinvolgere e avvolgere dal magico suono delle note dei brani del grande Maestro e Poeta, Franco Battiato.