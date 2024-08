A Ferrandina la prima edizione del Carnevale estivo con tantissime maschere pronte a sfilare. Ecco il programma dell’evento

Sabato 31 Agosto 2024 a Ferrandina, una singolare manifestazione che riunisce varie associazioni del Materano, in primis l’Ass. Passioni Tradizioni Ferrandina e con la partecipazione dell’Ass. Ipazia Salandra, Proloco APS Stigliano, Cupa Cupe’ Matera, centro Emmanuel Salandra e Unitre Jonica Scanzano.

Tutti insieme appassionatamente per una singolare parata di maschere carnevalesche estiva, che si radunerà alle ore 18:30 circa, nel piazzale del Cineteatro Domenico Bellocchio in Piazza Matteotti, per poi, intorno alle ore 19:00, partire per una sfilata allegorica all’insegna del buon umore guidata dal Maestro Adriano Paradiso.

La parata attraverserà le principali arterie stradali della città, per poi finire nella Piazza Principale, dove ad attenderli ci saranno stand enogastronomici ed artigianali per la gioia ed il palato di visitatori e spettatori, che ne potranno gustare ed ammirare le peculiarità delle specialità territoriali.

Dulcis in fundo, per concludere, intorno alle ore 22:00, serata danzante, con musica, animazione e balli popolari con la Band Soballera, che coronerà la manifestazione allegramente per la gioia e soddisfazione di grandi e piccini.

