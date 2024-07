A Ferrandina la conduttrice televisiva, attrice ed autrice Beatrice Fazi per raccontare il suo incontro con Gesù e la conversione religiosa che l’ha salvata. L’evento in programma

Domenica 14 Luglio alle ore 18:00 con accesso libero, su iniziativa della locale Associazione ‘Donna 2000 & Amici’, con la presidente Maria Carlucci e il suo staff di collaboratrici, presso il Chiostro di San Domenico di Ferrandina, nel salotto letterario ‘Donne di Carta’, sarà ospite la conduttrice televisiva, attrice ed autrice Beatrice Fazi, per presentare il suo libro ‘Un cuore nuovo, dal male di vivere alla gioia della fede’.

Per l’occasione inoltre sarà allestita una mostra fotografica denominata ‘Among the flower’ a cura dell’artista Maria Carlucci (onomima della presidente) che avrà come soggetti ed ispirazione la famiglia, i neonati e la maternità.

Con una sincerità che sorprende, Beatrice Fazi – la Melina di “Un medico in famiglia” – racconta il suo incontro con Gesù e la conversione religiosa che l’ha salvata da un profondo stato di disordine emotivo e alimentare, anche a seguito di un aborto praticato a vent’anni.

Beatrice racconta del suo cuore diventato di pietra, incapace di provare sentimenti, e di quel pozzo senza fondo in cui era caduta, tormentata da una fame inestinguibile, fisica e psichica, che non riusciva a saziare in alcun modo.

Dopo un periodo difficile in cui aveva persino iniziato a fare uso di stupefacenti, l’incontro casuale con una compagna di università la riavvicina a Dio.

La catechesi sui Dieci Comandamenti, l’inserimento in una comunità del Cammino Neocatecumenale, un pellegrinaggio a Medjugorje e l’incontro con Pierpaolo, poi diventato suo marito, l’aiuteranno a recuperare un ritmo di vita regolare e un ordine nella quotidianità scandito dalla preghiera.

In questi anni ha stretto legami con gli amici del Rinnovamento nello Spirito Santo, e si ritrova spesso nelle diocesi di tutta Italia per celebrazioni liturgiche e testimonianze.

Il Presidente del Rinnovamento, Salvatore Martinez, l’ha soprannominata “Catecumena Rinnovata”, con il compito di annunciare quella misericordia di Dio che abbraccia tutti coloro che tornano a Lui con cuore sincero.

Prefazione di Franco Nembrini.

È nata a Salerno nel 1972 e vive a Roma dal 1990.

Attrice di teatro, cinema e televisione, è nota soprattutto per aver partecipato a quattro edizioni della fiction Un medico in famiglia nel ruolo di Melina, la cameriera pasticciona, cugina di Cettina, che finge di essere filippina per farsi assumere, ed entra a far parte della numerosa famiglia di Nonno Libero trascinandosi dietro il maldestro fidanzato Dante, interpretato da Gabriele Cirilli.

Esordisce sul piccolo schermo come conduttrice del contenitore pomeridiano per bambini Big!, in diretta su Rai 1 e a La ruota della fortuna su Canale 5.

Partecipa al programma comico di Gianni Boncompagni Macao come attrice/autrice del personaggio di Nunziah.

Ha partecipato a tante trasmissioni sia per la Rai che per la Fininvest (l’allora Mediaset) poiTelemontecarlo (l’allora LA7) e Napoli Canale 21.

Parallelamente, nel 1993, insieme ad alcuni amici fonda il “Locale” di vicolo del Fico 3 che sarà per molti anni luogo di incontro e interazione per musicisti e attori che oggi sono tra i più noti protagonisti del panorama italiano.

La sua prima fiction è Lui e lei con Vittoria Belvedere. Interpreta Midori, una giapponese, accanto a Pierfrancesco Favino, nel film per il cinema di Francesco Apolloni La verità vi prego sull’amore.

In teatro ha lavorato fin dall’età di 14 anni con maestri del calibro di Gigi Proietti.

Nel gennaio 2012 va in onda su Rai 1 con una nuova fiction, Il restauratore, in cui ricopre il ruolo di una cameriera trasteverina, Dora, recitando al fianco di attori quali Lando Buzzanca e Paolo Calabresi. Prende parte anche alla seconda stagione, andata in onda nel corso del 2014.

A gennaio 2014 ha debuttato in teatro con una commedia che aveva già portato in scena con grande successo insieme a Fabrizio Giannini dal titolo Vattene Amore, scritta e diretta da Antonio Antonelli.

Da febbraio 2014 è stata in tournée in tutta Italia con un’altra esilarante commedia, intitolata Ti posso spiegare, accanto a Michele La Ginestra e diretta da Roberto Marafante, ancora in scena a Roma, al Teatro della Cometa, dal 7 al 26 aprile 2015.

Ha poi debuttato con lo spettacolo Le Bisbetiche Stremate diretto da Michele La Ginestra che conclude la fortunata serie di successi iniziata nel 2015 con Parzialmente Stremate e continuata con Stremate dalla Luna del 2016. Una serie scritta da Giulia Ricciardi che ha registrato il tutto esaurito per ben tre stagioni.

Ha interpretato il ruolo della direttrice di un carcere al fianco di Sasà Striano (ex detenuto oggi attore e regista vincitore dell’Orso d’Oro a Berlino con il film Cesare deve morire dei fratelli Taviani) nell’opera prima Dentro la Tempesta che ha inaugurato il nuovo spazio del Teatro Off Off di via Giulia a Roma.

Nel 2014 conduce sulla rete TV2000 Per sempre, programma costruito sulla falsariga di Reazione a catena e Caduta libera.

Ha scritto un libro autobiografico, suindicato, in cui racconta la sua conversione. Edito da Piemme Mondadori, il testo è stato pubblicato nel giugno 2015 e ristampato nell’edizione Pickwick a fine marzo 2017.

Conduce il programma Beati voi, in onda sul canale nazionale TV2000.

Dal 20 Novembre 2023 interpreta Isabella Veneziani nella soap opera di Rai 3 Un posto al sole.