Il Comune di Bernalda annuncia:

“Oggi è il giorno del nostro grande evento musicale natalizio.

Questa sera alle ore 20:00, in Piazza San Bernardino, si esibiranno i Neri Per Caso in .. Natale Per Caso!

Uno spettacolo coinvolgente che unisce la magia delle più famose canzoni natalizie con i grandi successi della rinomata formazione canora.

L’ingresso è gratuito!

Vi aspettiamo!”.

Di seguito le locandine con i dettagli.

