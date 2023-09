A Bernalda basket, baskin, karate, tiro con l’arco e tante altre attività per una giornata all’insegna dello sport! Ecco l’evento

LA FESTA dello sport organizzata dall’Asd Riva dei Greci Basket torna in piazza tra basket, baskin, karate, tiro con l’arco e tante altre attività multidisciplinari, aperte all’inclusività e al divertimento di grandi e piccini.

Venerdì 15 e sabato 16 settembre dalle ore 16, nel piazzale della parrocchia Mater Ecclesiae di Bernalda va in scena una nuova Edizione della manifestazione PiùSport2023.

La manifestazione sarà ancora una volta aperta, gratuita e con accesso libero e, soprattutto, senza barriere.

Chiunque potrà cimentarsi tra sport, prove tecniche, divertimento e tanto altro, con il coinvolgimento dell’intera comunità locale e non solo, in concomitanza con i festeggiamenti in onore dei Santi Medici, il cui comitato ha patrocinato lo spettacolo sportivo offerto dall’Asd Riva dei Greci.

La kermesse, che permetterà anche agli atleti con disabilità e in sedia a rotelle di potersi cimentare nelle varie attività, ha ottenuto l’importante riconoscimento e patrocinio del Comitato Paralimpico di Basilicata, oltre che ancora una volta la collaborazione del Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano, dell’Asd PowerSport Basilicata e della scuola di Danza Let’s Dance delle maestre Noemi Sarcinella e Tina Antonucci.

Inoltre, per l’occasione, agli sport che sarà possibile praticare si aggiungeranno il Karate, grazie all’impegno e alla disponibilità del presidente Domenico Cosimo Russo con la sua Asd Karate Magna Grecia e il tiro con l’arco, grazie all’impegno del presidente Rocco Di Monte e della sua Arcieri Bernalda.

Insomma, una festa di sport sempre più grande, appassionante e coinvolgente.

Anche il torneo di pallacanestro 3vs3 sul playground modulare sistemato sarà il fulcro della manifestazione e aperto a tutte le categorie: Under13 (nati nel 2011-12-13), Under15 (2009-10-11), Under17 (2007-08-09), Under19 (2005-06-07) e Senior (2006 e precedenti).

In contemporanea saranno allestite le postazioni con i campi per il Calcio Balilla Paralimpico e il BaskIn (basket inclusivo che su può giocare in carrozzella).

Ma spazio anche al Ping Pong e alle nuove discipline, che si stanno facendo largo tra gli appassionati di sport, come il Pickleball e il Dogeball.

Giuseppe Carella, presidente dell’Asd Riva dei Greci Basket, ha spiegato:

“Dopo l’ottimo riscontro e il successo di Marconia ci siamo cimentati immediatamente con l’organizzazione della manifestazione a Bernalda.

Il nostro primo intento è stato quello di riproporre la kermesse sportiva, includendo anche altri sport e permettendo a tutti i nostri ragazzi, ma anche a tanti altri, di avvicinarsi alle diverse realtà sportive del territorio.

Ricordiamo che anche in questa occasione grande attenzione sarà posta ai nostri atleti paralimpici, ma anche ai tanti ragazzi che vorranno provare le nuove discipline proposte, il tutto anche in questa occasione gratuitamente e fruibile da tutti.

Ovviamente il Torneo di basket 3contro3 rappresenterà la parte agonistica della manifestazione, ma anche questa volta non sarà solo basket”.

La manifestazione infatti, sarà fulcro di aggregazione, multidisciplinarità e inclusione.

Spazio anche ai ragazzi con disabilità, grazie all’impegno dell’Asd Riva dei Greci Basket, che ha fatto del Baskin una delle sue realtà più importanti, ma anche dal Calcio Balilla Paralimpico, in stretta collaborazione con l’Asd PowerSport Basilicata, che monterà anche in questa occasione i campi di calcio balilla strutturati appositamente anche per i ragazzi in carrozzella, leggermente più bassi e con una struttura più larga e più facilmente accessibile.

Dalle 16 di venerdì, dunque, nel piazzale della parrocchia Mater Ecclesiae di Bernalda, il via all’appuntamento con “PiùSport2023” dell’Asd Riva dei Greci Basket, appuntamento che si concluderà con il Flash Mob della scuola di Danza Let’s Dance, organizzato dalle maestre Noemi Sarcinella e Tina Antonucci.

Di seguito la locandina con i dettagli.

