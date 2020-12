A 10 anni dalla nascita del Presepe vivente più grande del mondo, Matera e Pomarico incontrano Assisi

“Lunedì 28 Dicembre alle 10:00 si terrà, da remoto, un evento sul tema ‘Il Cantico delle Creature e Mens sana in corpore sano per vincere il covid-19 e costruire un mondo migliore con un modello di sviluppo eticosostenibile improntato sulla diffusione di stili di vita più sani e armoniosi ispirati ai principi di San Francesco’”.

A renderlo noto, Tomangelo Cappelli, coordinatore regionale del programma umanitario ‘Mens sana in corpore sano’ che annuncia che:

“parteciperanno all’incontro i Sindaci di Assisi, Matera, Potenza, Ripacandida (PZ), Venosa (PZ) e Pomarico (MT), Comuni lucani nei quali si sono verificati i miracoli di San Francesco, per tessere nuove relazioni e lanciare un ‘Programma di Rinascenza culturale ed economica con la promozione dei Territori’.

Sarà l’occasione per rinsaldare i profondi rapporti tra la Basilicata e Assisi che trovano nell’Accordo sottoscritto tra Regione Basilicata, Sacro Convento d’Assisi e Conferenza Episcopale di Basilicata, una solida base di partenza per aver posto il Programma regionale “VVV: Vivi una Vita che Vale” sotto l’ala protettrice di San Francesco e della benedizione speciale di Papa Francesco, coronato dalla realizzazione di una serie di grandi eventi condivisi, tenuti in Basilicata, che hanno visto protagonista la Cappella Musicale della Basilica Papale di san Francesco in Assisi, magistralmente diretta da padre Giuseppe Magrino”.

Nell’incontro si celebreranno i 16 anni del gemellaggio tra Assisi e Ripacandida con la presenza di Gerardo Cripezzi, presidente della Pro Loco di Ripacandida e la ‘Potenza Spirituale del Presepe’, per ricordare il primo Presepe vivente di San Francesco a Greggio e i 10 anni del più grande Presepe vivente del Mondo, realizzato nei Sassi di Matera, ideato e coordinato da Tomangelo Cappelli della Regione Basilicata e Claudio Nardocci dell’Unpli.

Prosegue Cappelli:

“L’Evento del 28 dicembre si prospetta di estrema rilevanza, vista anche la presenza di fra Marco Moroni, Custode Generale del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, e del professor Pietro Ferrara, delegato nazionale della Società Nazionale di Pediatria e professore associato di Pediatria Generale e Specialistica all’Università Campus Bio-Medico di Roma e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Offrirà una grande opportunità per riscoprire i più profondi valori della vita alla luce dei principi francescani della fratellanza dell’umiltà e della serenità d’animo, essenziali per mettere al centro delle attenzioni il mondo della scuola, coinvolgendo i giovani, che saranno rappresentati da Antonio Simonetti, presidente dell’Unione degli studenti di Basilicata, e renderlo protagonista di un processo di sensibilizzazione culturale indispensabile per un modello di sviluppo eticosostenibile dei territori, con la valorizzazione della ‘Gente’ che li abita e che ne rappresenta l’anima più vera.

È necessario puntare sul patrimonio culturale per educare all’Arte di Vivere, trasformando il modus vivendi in Ars Vivendi, garantendo una più elevata e diffusa qualità della vita e andando a costruire una società migliore, a dimensione dei giovani”.

Temi, questi, esplicitati nella delibera numero 96 del 10 marzo 2020 – approvata dal Comune di Potenza a sostegno della nomina a Città Europea dello Sport 2021 con l’adesione a ‘Mens sana in corpore sano’ – che verranno proposti per essere presentati al G20 che si terrà a Matera dal 28 al 30 giugno 2021 proprio sui temi dello sviluppo in tempi di pandemia.

Conclude Cappelli:

“A sostegno di questa proposta si terrà nella stessa occasione la Seconda edizione di ‘VOX DEI’ il Concerto di Campanili più grande del Mondo che, come nella prima edizione tenuta a Matera, nell’ambito della Marcia d’Amore per la Cultura, vedrà suonare all’unisono i campanili dei Paesi/Presepi lucani, del Sacro Convento d’Assisi, delle Comunità dei Lucani nel Mondo, con la spettacolare esibizione dei Campanacci di San Mauro Forte e con la partecipazione degli oltre 8.000 campanari della Federazione Suonatori di Campane Italiani, la cui presidente, Eles Belfontali, ha già dato la sua entusiastica adesione”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)