3 architetti esterni per tutelare il Parco della Murgia materana! Ecco la proposta

Questa mattina il gruppo “Architetti Innovativi Matera” ha inviato una lettera al Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, e agli assessori Tiziana D’Oppido e Graziella Corti per chiedere di inserire una terna di architetti all’interno della “Commissione temporanea speciale per la tutela del Parco della Murgia Materana”.

Nella lettera gli Architetti Innovativi chiedono che sia l’Ordine degli Architetti della Provincia di Matera a designare una terna di professionisti da includere nel gruppo di lavoro che l’Amministrazione Comunale sta scegliendo per formare la Commissione speciale sui lavori inerenti il Parco della Murgia.

Secondo il gruppo Architetti Innovativi Matera:

“La presenza in Commissione di una terna designata da un ente ‘terzo’ qualificato ed esterno alle logiche politiche del Comune, rappresenta la migliore garanzia per i cittadini di poter esprimere valutazioni in merito alla qualità del progetto ‘Parco della Storia dell’Uomo’ in via di realizzazione sulla Murgia.

Il ruolo degli architetti in questa fase di monitoraggio attraverso la Commissione Speciale è di fondamentale importanza per certificare la conformità alle norme degli interventi realizzati nel Parco della Murgia.

La richiesta è anche quella di includere una terna di architetti nel comitato scientifico che si occuperà di redigere la ‘Carta del potenziale archeologico di Matera’ che ha lo scopo di giungere alla conoscenza di tutte le testimonianze storico-archeologiche di Matera e del suo territorio”.

