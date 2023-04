25 Aprile a Matera: “Oggi esaltiamo tutto ciò che rappresenta la più nobile conquista umana fondata sul rispetto del prossimo”. Ecco le foto

“Si è liberi se non si dimentica perché il 25 aprile non è solo una data simbolica, ma il ricordo di un momento storico fondamentale per il nostro Paese: la fine dell’occupazione nazifascista e la nascita della Repubblica.

Insieme alle massime autorità civili, religiose e militari, stamane ho partecipato a Matera alle celebrazioni per l’anniversario della Liberazione: un momento dall’altissimo valore istituzionale perché oggi esaltiamo tutto ciò che rappresenta la più nobile conquista umana fondata sul rispetto del prossimo.

La pace è un valore universale, da difendere quotidianamente.

La democrazia, l’uguaglianza, sono i principi inviolabili che rendono la nostra Costituzione un modello di riferimento a livello mondiale.

La libertà è il bene più prezioso che ogni essere umano ha a sua disposizione.

La Provincia di Matera, ‘casa dei comuni’ e ‘agorà dei giovani’, sarà sempre il baluardo della libertà e la culla della vera democrazia.

Viva il 25 aprile, viva la Resistenza, viva l’unità d’Italia”.

Così scrive il Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese.

Ecco le foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)