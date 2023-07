Verde pubblico a Matera: dopo la Festa della Bruna si riparte a pieno ritmo! Ecco le zone interessate

Dopo lo sfalcio straordinario nelle zone più frequentate della Festa per la Madonna della Bruna, sono ripresi a pieno ritmo i cantieri nelle aree già programmate della città, con un occhio di riguardo ai borghi.

In particolare, nella zona di Matera Sud si procederà con il completamento dello sfalcio nei parchi IV Novembre e Macamarda, più la messa in sicurezza e sfalcio di un’area comunale in via Montescaglioso.

Poi sarà la volta di rione Lanera e borgo Venusio.

Nella zona di Matera Nord si sta lavorando in viale Italia, parco IV Evangelisti, parco Vezzoso e rione Villa Longo.

Un’ulteriore pulizia è stata effettuata anche al cimitero nuovo di contrada “Pantano”.