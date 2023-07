Festa della Bruna a Matera, un successo il nostro giorno più lungo: “siamo orgogliosi. Grazie a cittadini, istituzioni e organi di informazione”

Il presidente dell’Associazione Maria SS. della Bruna, Bruno Caiella, unitamente al delegato arcivescovile don Francesco Di Marzio e al Comitato Esecutivo, intende ringraziare i cittadini, le donne e gli uomini delle istituzioni, delle associazioni e delle forze di pubblica sicurezza che hanno contribuito fattivamente alla buona riuscita del giorno più lungo della Città dei Sassi, il due luglio:

“Sono tantissimi gli attestati di stima e di gratitudine indirizzati al nostro sodalizio durante e dopo la giornata appena trascorsa.

E dei risultati, seppure ancora parziali della 634^ edizione, siamo orgogliosi: dalle prime luci dell’alba, fino a tarda notte, le vie del centro sono state invase da fiumi di gente che ha partecipato alle processioni, ai cortei, alle sfilate e all’assalto finale, consumatosi con l’arrivo del Carro in Piazza Vittorio Veneto, a testimoniare la fede e la devozione dei cittadini verso la Santa Patrona e l’attaccamento ai riti che da secoli si perpetrano in città ogni due luglio.

Un successo sottolineato anche dai giornali, dai media e dai numeri dei canali social che questa Associazione gestisce: oltre centomila utenti raggiunti nell’arco di 36 ore.

E ancora, la soddisfazione di ritrovare i Cavalieri nella funzione di protezione finale del Carro, lo stupore dei fuochi d’artificio nel sito di Murgia Timone, che fa da sfondo agli antichi rioni dei Sassi.

Si precisa che la breve interruzione dello spettacolo, é stata causata da un malfunzionamento elettrico.

Per mitigare le situazioni di rischio e volendo conciliare la tradizione, questo sodalizio é già al lavoro per migliorare lo svolgimento di alcuni momenti importanti che hanno destato anche qualche giustificato malumore, come ad esempio le misure di sicurezza e le modalità di avvio delle batterie durante la Processione dei Pastori o per il contingentamento e la gestione dei varchi di accesso in Piazza Vittorio Veneto.

Sono disposizioni in materia di sicurezza che vengono prescritte dalla Prefettura e gestite dalla Questura di Matera e che ci auguriamo possano essere rivalutate nel corso dei tavoli tecnici che precedono la Festa.

Anche gli interventi di pronto soccorso, riconducibili direttamente alla fase dello ”strazzo”, sono stati sette e si è trattato solo di lievi traumi.

Fieri della crescita continua di questa Festa, certi di poter migliorare ancora le situazioni più critiche e sicuri di poter regalare ancora tante emozioni, l’Associazione è al lavoro per concludere al meglio questa 634^ edizione dei festeggiamenti.

Ricordiamo che il 6 luglio alle ore 21.30, subito dopo l’estrazione della XI lotteria “Maria SS. della Bruna”, avrà luogo il “Music for Picture” (Le più belle colonne sonore) a cura dell’Orchestra Sinfonica di Matera, in piazza San Francesco d’Assisi. Sabato 8 luglio alle ore 21.00, nella corte dell’Ex Ospedale San Rocco (Piazzetta San Giovanni), si terrà lo spettacolo “Tableaux Vivants da Caravaggio” organizzato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019.

Infine, Domenica 9 luglio alle 19.30, la processione presieduta da S.E. Mons. Caiazzo, condurrà la Sacra Immagine di Maria SS. della Bruna attraverso le vie dei Sassi. I fuochi di Murgia Timone, poi, concluderanno le celebrazioni dell’Ottavario alle ore 23.30.

Grazie Maria, grazie Matera!”a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)