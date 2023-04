Velocizzazione ferroviaria tratta Grassano-Bernalda: pronto il progetto. I dettagli

Si terrà venerdì 21 aprile alle ore 10.00, nella sala Inguscio di via Verrastro a Potenza, l’incontro, organizzato dalla Regione Basilicata con la collaborazione e l’intervento dei vertici di RFI, sulla velocizzazione ferroviaria della linea Grassano-Bernalda, per la quale sono già disponibili 360 milioni di euro.

Lo annuncia l’assessore alle Infrastrutture e mobilità Donatella Merra.

Nel corso dell’evento, al quale parteciperanno i Sindaci dei Comuni coinvolti, gli organismi sindacali dei lavoratori e del mondo imprenditoriale, le associazioni del territorio e quelle dei consumatori verrà presentato il progetto di fattibilità tecnico economica del tratto interessato, il primo ad andare in appalto nell’ambito del complessivo intervento di realizzazione della nuova linea ferrovia con caratteristiche di Alta Velocità Battipaglia – Potenza – Metaponto – Taranto.

Commenta l’assessore Merra:

“Siamo ad una svolta perché si dà il via ad una delle opere più importanti e strategiche degli ultimi decenni per il nostro territorio insieme al già annunciato avvio dei lavori per la nuova Linea Ferroviaria Ferrandina-Matera, del valore di 430 milioni di euro.

Gli obiettivi individuati comportano una autentica rivoluzione nel settore ferroviario.

Il potenziamento dell’offerta di trasporto nel segmento viaggiatori, con la riduzione dei tempi di percorrenza, l’adeguamento del modulo della linea per il transito a treni più lunghi, al fine di incrementare competitività e abbattimento dei costi di trasporto, nonché il miglioramento delle condizioni generali della linea esistente rappresentano quello slancio di modernizzazione e di rinnovamento tecnologico del sistema ferroviario atteso da tempo che finalmente ora diventa realtà”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)