Due imperdibili concerti a Matera per la giornata dedicata alla musica Jazz! Ecco i dettagli

Anche quest’anno, l’E.T.S. Onyx Jazz Club di Matera partecipa all’International Jazz Day.

Dal 2011, ogni 30 aprile l’UNESCO dedica una giornata alla musica Jazz e al suo ruolo diplomatico di unire le persone in tutto il mondo.

Per l’occasione, comunità, scuole, artisti, storici, accademici e appassionati si riuniscono per celebrare e divulgare il jazz, le sue radici, il suo futuro e il suo impatto sul dialogo interculturale e sulla comprensione reciproca per rafforzare la cooperazione e la comunicazione internazionale.

Coerente con queste finalità, domenica 30 aprile, a Casa Cava, Matera, l’Onyx Jazz Club partecipa a questa iniziativa con un doppio concerto.

Ad aprire i festeggiamenti, alle 19.30, ci saranno i ragazzi della Jazz Combo del Liceo Musicale Tommaso Stigliani di Matera con:

Stefano Piancazzi (pianoforte),

Kevin Ramaglia (chitarra),

Carmen Apollaro (basso elettrico),

Mattia Gigliola Sessa e Alessandro Ranaldo (batteria),

Giulio Difonzo, Davide Favoino, Alessandro Lapiscopia, Alessandro Gasmi e Vito Paolo Disanto (sassofoni),

Giampaolo Matera (tromba).

A seguire, alle 20.30, i LYKOS, band lucana composta da Angelo Manicone, Pino Melfi, Domenico Saccente, Nico Andrulli e Francesco D’Alessandro, presenteranno per la prima volta a Matera “Lykos”, il disco numero 32 dell’etichetta discografica dell’Onyx Jazz Club, progetto nato dall’incontro con la contrabbassista toscana Silvia Bolognesi, nell’estate del 2021.

Il disco suscita vive emozioni e suggestioni, sia per i temi musicali che per il suo notevole pregio artistico, realizzato da musicisti ispirati che coniugano l’energia delle composizioni con una dose di sapiente equilibrio, tra improvvisazioni e armonie piacevoli, che catturano l’immaginazione.

Il concerto rientra nella trentaseiesima edizione del festival Gezziamoci ed è dedicato alla memoria di Edoardo Cilla.

Il biglietto del concerto potrà essere acquistato su Eventbrite.it, nelle rivendite convenzionate a Matera (Casa Cava, Cartoleria Montemurro, Libreria Mondadori) o direttamente al botteghino.

Qualche dettaglio in più sugli artisti:

LYKOS (CdOnyx032)

Angelo Manicone sax, Pino Melfi tromba, Domenico Saccente fisarmonica e piano elettrico, Nico Andrulli basso elettrico e Francesco D’Alessandro batteria.

Fondata nel 2020, LYKOS è una band di musica jazz orientata alla sperimentazione che trova elementi di connessione nelle suggestioni mediterranee, nel jazz afroamericano e negli elementi di improvvisazione pura, che si fondono in un unicum di ricerca.

La formazione è composta da cinque componenti, ciascuno dei quali porta con sé un background e un percorso artistico peculiare.

Obiettivo comune è quindi quello di assemblare le esperienze dei cinque componenti attraverso un linguaggio condiviso, libero di creare qualcosa di innovativo e autentico.

Il nome del progetto è “Lykos“, da “Lucania“, territorio dal quale prende corpo e al quale si ispira il progetto.

JAZZ COMBO | LICEO MUSICALE TOMMASO STIGLIANI DI MATERA

Il Jazz Combo nasce grazie all’impegno del Prof. Giuseppe Lapiscopia.

Partecipa nell’anno scolastico 2023 al progetto “BaSi Jazz: un ponte tra territori”, realizzato grazie al sostegno del MIC con il Bando Musica Jazz 2023 e alla sinergia artistica fra l’associazione nazionale (IJVAS), Il Jazz Va A Scuola, l’E.T.S. Onyx Jazz Club di Matera e l’associazione culturale Algos di Catania. Partito nel mese di febbraio, BaSi Jazz ha la finalità di formare le Giovani Guide del Jazz (G.G.J.), coinvolgendo alcune scuole della Basilicata e della Sicilia e, nel ruolo di tutor, artisti e docenti noti nel panorama jazzistico italiano e internazionale.

