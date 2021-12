Vaccino covid, Figliuolo: “Pronti a immunizzare casa per casa”. Cosa ne pensate?

Il commissario Figliuolo, nominato alla testa del Comando operativo di vertice interforze, spiega il piano per le festività a La Stampa:

“Siamo pronti a immunizzare casa per casa, fino a Natale abbiamo la disponibilità di 500mila dosi al giorno.

Le Regioni hanno registrato un buon aumento delle prenotazioni.

Noi siamo pronti a vaccinare tutta la platea.

Guardando ai numeri, il bilancio della campagna vaccinale basata sul piano elaborato subito dopo la mia nomina da parte del presidente Mario Draghi è senz’altro positivo.

Con il coordinamento e il sostegno logistico della struttura commissariale, le Regioni e le Province autonome, grazie anche al contributo della Protezione Civile, della Difesa, di enti pubblici e privati, delle professioni mediche e delle associazioni di volontariato, hanno effettuato più di 102 milioni di somministrazioni, con oltre l’85% della popolazione over 12 ad oggi completamente vaccinata.

Percentuale che sale a oltre il 90% contando chi ha ricevuto almeno una dose e i guariti.

Da un lato abbiamo protetto la stragrande maggioranza delle persone, consentendo al tempo stesso un forte calo dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi rispetto a quanto accadde lo scorso anno nello stesso periodo, mentre dall’altro abbiamo facilitato la ripresa della vita economica e sociale.

Bisogna ringraziare i cittadini per il grande senso di responsabilità che hanno dimostrato, permettendo all’Italia di essere ai primi posti in Europa per numero di vaccinazioni.

Una campagna grazie alla quale l’Italia è ripartita e può contare su stime di crescita economica importanti”.

Il commissario ha assicurato poi l’aiuto dell’esercito alle Asl in affanno con l’attività di tracciamento, fondamentale per contrastare l’espandersi dei focolai.a

