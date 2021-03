Vaccini: “Somministrazioni nelle aziende di Basilicata, su modello di quanto annunciato per la Lombardia”. I dettagli

Così, in una nota, il senatore e capo del Dipartimento per il Mezzogiorno della Lega, Pasquale Pepe:

“Il necessario cambio di marcia nella politica vaccinale nazionale e regionale può passare anche attraverso le somministrazioni nelle aziende della Basilicata, sul modello di quanto è stato annunciato per la Lombardia.

Da questo punto di vista, è apprezzabile la disponibilità di Confindustria Basilicata di mettere a disposizione i propri siti industriali lucani come punto di vaccinazione per le aziende affiliate, seguendo comunque le priorità anagrafiche e patologiche dei soggetti interessati, come da disposizioni governative.

Quello di Confindustria Basilicata può essere un esempio da seguire anche per altre organizzazioni di categoria e professionali.

Chi ha degli spazi idonei, potrebbe metterli a disposizione per velocizzare la campagna vaccinale, compatibilmente con la disponibilità delle scorte di vaccini.

Il sistema produttivo lucano ha bisogno di tornare a respirare rapidamente, perché la crisi da Covid smetta di insidiare pericolosamente salute ed economia”.

