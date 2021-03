Vaccini a Pisticci: oltre 200 dosi somministrate! Ecco i dettagli dall’Amministrazione

A Pisticci (MT), il 23 Marzo, si è conclusa la prima giornata della campagna vaccinale per i cittadini over 80.

L’Amministrazione precisa:

“Sono state somministrate circa 230 dosi di vaccino Pfizer Biontech, sia presso il palazzetto dello Sport di Pisticci sia presso i domicili delle persone impossibilitate a recarsi al punto vaccinale.

Le operazioni si sono svolte con la massima tranquillità, e all’insegna della collaborazione tra medici di medicina generale, personale infermieristico e medici dell’ASM.

Fondamentale, come sempre, la presenza dei volontari della Protezionecivile Nov, che hanno accompagnato con premura i numerosi utenti della giornata in tutte le fasi della vaccinazione, dall’accoglienza al periodo di osservazione post vaccino.

Le operazioni continueranno nella giornata di giovedì 25 marzo a Pisticci, per poi spostarsi presso la tensostruttura di Marconia (MT) dove verranno vaccinati i residenti a Marconia e contrade limitrofe.

Chi non ha ancora ricevuto la chiamata di convocazione per il vaccino non deve preoccuparsi, verrà contattato nei prossimi giorni e gli verranno fornite tutte le indicazioni necessarie.

Ringrazio tutti coloro che hanno operato con professionalità e grande umanità, a servizio dei nostri anziani”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)