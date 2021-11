Tutto pronto per il Matera Sport Film Festival: cinema, libri, spettacoli teatrali e incontri con gli autori! Ecco il programma

Si accendono i riflettori sulla 11^edizione del Matera Sport Film Festival, in programma dal 25 al 28 novembre prossimi.

Il Festival, dedicato al cinema e alla cultura sportiva, è organizzato dall’associazione Matera Sports Academy in collaborazione con la Uisp – Unione Italiana Sport Per Tutti e con il sostegno:

del Programma Sensi Contemporanei CINEMA;

del Comune di Matera;

della Fondazione Matera – Basilicata 2019.

L’iniziativa, che aderisce al network dei festival lucani “BasilicataCinema”, è realizzata con il Patrocinio di:

Provincia di Matera;

Comune di Potenza;

Lucana Film Commission;

USSI;

Rai Basilicata;

Sport e Salute;

Coni Basilicata.

La cerimonia di apertura si svolgerà giovedì 25 alle ore 20:30 nell’Auditorium Gervasio di Matera, con un omaggio del Festival alla città.

Una serata speciale per celebrare lo sport materano di ieri e di oggi, durante la quale sarà presentato in anteprima il docufilm fuori concorso “La Grande Stagione” di Sandro Veglia, che racconta la cavalcata trionfale del F.C. Matera verso la serie C (stagione sportiva 1990/91) a trent’anni dallo storico traguardo.

In sala saranno presenti i protagonisti di quella memorabile impresa.

Matera Sport Film Festival “dove sport è cultura”, come da tradizione consolidata, non è solo cinema ma anche presentazione di libri, spettacoli teatrali e incontri con gli autori.

Infatti venerdì 26 novembre alle 17:30, l’hotel San Domenico al Piano ospiterà la presentazione del libro di Luciano Aprile “Dove non arrivavano i treni, arrivò la serie B”, occasione per rivedere uno dei protagonisti della serie B del FC Matera.

Alle 20:30 il Festival invita invece tutti gli appassionati a teatro: al Cineteatro il Piccolo sarà in programma lo spettacolo “Marathon des sables ” produzione IAC – Centro delle Arti Integrate, regia di Andrea Santantonio, con Cosimo Frascella.

La storia si ispira alla vicenda del maratoneta Mauro Prosperi, che sarà ospite della serata.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito con obbligo di Green Pass.

Di seguito la locandina con i dettagli.

