Tursi: una serata dedicata al contrasto alla violenza con recital del noto pianista Alessandro Vena. I dettagli

Il comitato della Siritide della Croce Rossa italiana ha organizzato una serata dedicata al contrasto alla violenza.

L’evento si svolge Giovedì 7 Febbraio, alle ore 20:45, a Tursi, nel Centro polifunzionale San Giuseppe, in viale Sant’Anna.

Si può affermare che, nel corso del tempo, la storica evoluzione dell’uomo in ogni campo, scientifico, tecnico, produttivo, informatico, non sempre è accompagnata dalla consapevolezza e dalla maturità culturale di dominare l’aggressività, rimanendo piuttosto nell‘ignoranza del pericolo della violenza, a livello individuale e sociale.

Il Comitato CRI della Siritide, vuole rispondere alla violenza con dolcezza e amore, perfino con note di eleganza dell’anima.

L’intento è quello accendere una luce di speranza e di risvegliare in tutti noi quella sensibilità verso l’altro, che per vergogna o timore di essere giudicati deboli, molte volte non mostriamo.

Introdotta dalla Presidente del Comitato Nunzia di Bernardi, la serata sarà omaggiata dal recital del noto pianista Alessandro Vena, presentato da Salvatore Verde.

Il Maestro Vena, docente ordinario al Conservatorio statale di Musica “E.R. Duni” di Matera, eseguirà musiche di Philip Glass e Ludovico Einaudi.

Eccezionale ospite d’onore l’Avv. Rosario Maria Gianluca Valastro, dall‘aprile 2023 nuovo Presidente Nazionale Croce Rossa Italiana.

Alla serata sono stati invitate le autorità civili, politiche, militari ed ecclesiastiche dei sette comuni di competenza del comitato: Policoro, Nova Siri, Rotondella, Colobraro, Valsinni, San Giorgio e Tursi.

Ecco la locandina dell’evento.