Trovato Domenico, l’anziano scomparso nella vicina Altamura

E’ finita in tragedia la vicenda dell’anziano scomparso ad Altamura.

Come fa sapere il Sindaco, Rosa Melodia:

“Dopo ore ed ore di ricerche, è stato rinvenuto il corpo senza vita del nostro concittadino Domenico Ostuni, in zona Le Fogge.

Adesso sono in corso i consueti accertamenti per individuare le cause del decesso.

Sono vicina al dolore della famiglia”.

L’uomo si era allontanato da casa e, probabilmente dopo aver perso l’orientamento, aveva fatto perdere le sue tracce.

Non vedendolo rientrare presso la propria abitazione, i familiari avevano lanciato l’allarme.

Ritrovato privo di vita, purtroppo per l’80enne non ci è stato nulla da fare.

La Polizia è ora a lavoro per stabilire la causa del decesso.

Ci stringiamo al dolore della famiglia.

