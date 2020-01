Terribile incendio in Basilicata: uomo solo in casa perde la vita

Ieri mattina, i Vigili del Fuoco del Comando di Potenza sono stati impegnati in un incendio di una abitazione nel Comune di Sant’Arcangelo (Potenza).

L’edificio, sito nel centro storico del paese, è costituito da quattro piani ed è stato colpito da un incendio che ha interessato il piano terra e un seminterrato.

Le squadre sono pervenute dalle sedi VVF di Villa d’Agri e Potenza, con 4 mezzi e 9 uomini.

Le fiamme pare siano state alimentate da un elevato carico di materiali raccolti all’interno dell’appartamento.

Per poter lavorare, il personale dei Vigili del Fuoco si è avvalso di diverse bombole per i respiratori, prelevate dai mezzi giunti in supporto dal capoluogo.

Gli Operatori del Corpo Nazionale, entrati all’interno dell’unità abitativa interessata dall’incendio, hanno rinvenuto un uomo deceduto.

È stato fatto evacuare l’edificio fin dalle prime fasi dell’intervento.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto all’estinzione dei focolai e delle braci residue, inoltre, con l’uso di speciali ventilatori, hanno disperso i fumi e il calore accumulatosi.

Effettuate le operazioni di messa in sicurezza e verifica di stabilità.

In corso le indagini per accertare la causa dell’incendio.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il 118.