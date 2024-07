Tassa Rifiuti a Policoro: cittadini in difficoltà! Ecco cosa sta succedendo

“Sono molte le lamentele raccolte per la scelta dell’Amministrazione Comunale di non usufruire del servizio di consegna di posta domiciliare per le cartelle Tari per il 2024.

La scelta è quella di indirizzare l’utenza presso gli uffici comunali preposti, o la richiesta via mail o Spid, con un avviso alla cittadinanza sul sito del comune – che moltissimi non aprono quasi mai-, creando un vero e proprio disservizio ai cittadini.

Il rischio è la messa in mora delle cartelle con l’assoluta inconsapevolezza del ritiro da parte del cittadino.

Fermo restando che siamo favorevolissimi alle nuove forme di digitalizzazione ma telematizzare e rendere snella l’attività amministrativa non può non tenere conto delle diverse esigenze dei cittadini non tutti informaticamente alfabetizzati.

Inoltre, ogni qual volta si introduce un cambiamento è bene tenere inizialmente in vigore un doppio binario.

Azione Policoro, attraverso il consigliere comunale Ligorio, ha chiesto di interloquire con l’amministrazione affinché si possa trovare una soluzione procedurale snella ed efficace a favore della riscossione del tributo, in cui il cittadino sia messo nelle condizioni di poter assolvere al proprio dovere”.

Così dichiara, in una nota stampa, il circolo di Azione Policoro.