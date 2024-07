Montescaglioso: manca pochissimo per l’inizio dei Festeggiamenti in onore di San Rocco! I dettagli

Come da tradizione, anche quest’anno a Montescaglioso il 31 Luglio avranno inizio i Festeggiamenti in onore di San Rocco, con l’asta del carro in Piazza Roma che richiama migliaia di montesi e non, per un evento unico in Basilicata.

Alla gara sarà presente tutto il Comitato Feste Patronali con il nuovo presidente Vito Leonardo Cifarelli ed il presidente onorario Don Gabriele Chiruzzi e le autorità civili e militari.

A contendersi l’onore di condurre il Carro Trionfale di San Rocco, come da tradizione saranno i gruppi con a capo un’auriga, che si sfideranno partendo da una base d’asta di 1.000 euro aumentata di 200 euro alla volta dallo speaker della serata.

L’anno scorso quattro i gruppi presenti dopo una gara serrata tra Angelo Ditaranto, Giovanni Didio, Gianfranco Andriulli e Vincenzo Petruzzo.

Ad aggiudicarsi l’asta con la somma di 15.400 fu Giovanni Didio che fino alla fine ha conteso la possibilità di condurre il Carro Trionfale ad Angelo Ditaranto.

Novità che da qualche anno fa parte dell’evento voluta da Don Gabriele Chiruzzi, la consegna di un pettorale con un medaglione raffigurante San Rocco che verrà indossato la sera del 20 Agosto dall’auriga che si aggiudicherà l’asta, quando il Carro Trionfale di San Rocco sfilerà per le strade cittadine con lo stendardo che guiderà la cavalcata che precederà il Carro Trionfale di San Rocco.