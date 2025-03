“Subito una soluzione per scongiurare chiusura PPI di Stigliano utile alla montagna materana”. La richiesta

“Ho provveduto a formalizzare per le vie brevi ed a mezzo mail la richiesta di un immediato incontro da svolgersi nel più breve tempo possibile al Dg ASP Maraldo al Dirigente 118 Serafino Rizzo ed all’assessore Cosimo Latronico con l’amministrazione del Sindaco Micucci, al fine di affrontare e risolvere la inaccettabile chiusura del PPI di Stigliano avvenuta il 1 Marzo scorso per mancanza di medici dopo il pensionamento di alcuni che operavano sul territorio”.

E’ quanto fa sapere Luca Braia, che prosegue:

“L’inadempienza del sistema sanitario regionale che non ha effettuato per tempo attività formativa per medici 118 , non può pagarla solo la comunità già fragile di Stigliano e dell’area interna della provincia di Matera .

Tutti i PPI di Basilicata sono in sofferenza, ma la contemporanea assenza di ambulanze con medici a bordo a Stigliano fanno della chiusura del PPI del Paese una condizione inaccettabile non solo per Stigliano ma per l’Intero comprensorio che si troverebbe in una condizione di criticità assoluta.

Le battaglie del recente passato per riportare a Stigliano un presidio sanitario all’altezza della sua storia per servire una comunità comprensoriale di oltre 10.000 abitanti, hanno portato finanziamenti importanti per la costruzione dell’ospedale di comunità e di riqualificazione del pronto soccorso non possono essere annullate dalla chiusura di un presidio vitale per la sicurezza della comunità allargata di Stigliano, Aliano, Gorgoglione, Cirigliano e non solo.

Va ritrovata una immediata soluzione al problema segnalato anche dai rappresentanti politici del territorio che hanno sostenuto la maggioranza come Lega ed Italia Viva.

Ci auspichiamo che la soluzione auspicata venga trovata a valle del confronto e nell’incontro che spero voglia concederci in tempi brevi l’assessore Latronico”.