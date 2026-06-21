Su Matera caldo sempre più torrido! Ecco le previsioni aggiornate

L’alta pressione interessa gran parte della nostra Regione favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per isolati fenomeni pomeridiani.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 22 Giugno, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 35°C, la minima di 22°C.
Martedì 23 Giugno avremo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 34°C, la minima di 23°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.