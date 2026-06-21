La cultura e l’amore per i libri possono generare impresa e lavoro: al via il bando Librerie under 35. I dettagli

La cultura e l’amore per i libri possono generare impresa e lavoro.

Il ministero della Cultura ha pubblicato il bando Librerie under 35.

A disposizione quattro Milioni di euro, riservati ai giovani che al 28 Dicembre 2024 non avevano compiuto 35 anni.

Il fondo è così ripartito.

Un milione di euro è destinato alle iniziative avviate dopo il 30 Dicembre 2023 nei piccoli comuni (meno di 5 mila abitanti) delle aree interne, dove non sono presenti altri punti di rivendita di libri.

E’ finanziata l’attività libraria anche se svolta in misura prevalente, a condizione che rappresenti almeno il 30 per cento dell’attività.

Tre milioni, invece, sono indirizzati alle iniziative avviate successivamente al 30 Giugno 2024, o ancora da avviare, collegate alla gestione di librerie indipendenti o affiliate ma non appartenenti a catene o gruppi editoriali.

Sono sostenuti con un contributo fino a un importo massimo di 24 mila euro il restauro dei locali destinati all’attività di rivendita, l’acquisto e allestimento di scaffalature, l’installazione di impianti di sicurezza, la realizzazione della rete informatica e digitalizzazione dell’attività e gli oneri amministrativi.

E’ previsto, infine, un contributo di mille euro per i corsi di formazione o attività di tutoraggio forniti da operatori specializzati o associazioni del settore.

Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: dg-bic.nuovelibrerie@pec.cultura.gov.it , dalle ore 15:00 del 15 Giugno 2026 alle ore 15:00 del 13 Settembre 2026, utilizzando obbligatoriamente la modulistica presente sul sito.

Le modalità specifiche e la documentazione richiesta sono contenute nei requisiti di ammissione al bando, che è pubblicato sul sito della Direzione generale biblioteche e istituti culturali e su quello istituzionale del Ministero della Cultura