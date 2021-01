Spavento in Basilicata: giovani per strada a torso nudo e in evidente stato di alterazione! Intervenuta la Polizia Locale

Nella serata di Martedì 12 Gennaio, una pattuglia di operatori di Polizia locale, in servizio appiedato a Potenza, nell’ambito dei controlli che si svolgono nel centro storico, è intervenuta lungo la scalinata accanto agli ascensori che collegano via del Popolo con piazza Vittorio Emanuele II.

Richiamati da schiamazzi e urla, hanno individuato due persone straniere, entrambi circa 25 anni di età, in evidente stato di alterazione che, a torso nudo, avevano comportamenti inappropriati e violenti.

Gli operatori procedevano quindi, in collaborazione con pattuglie della Polizia di Stato, al fermo delle stesse persone, che poi si è appreso essere residenti in provincia di Potenza, disponendo per gli stessi il trasporto in ospedale con ambulanza per verificare le condizioni fisiche.

Al momento la Polizia locale sta effettuando le indagini del caso e, per uno dei soggetti, sono emersi precedenti.a

