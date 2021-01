Si è spento Magnante, stimato ex Sindaco del materano: “Eccellente medico, sempre in prima fila a difesa di una terra fragile e laboriosa”

“La scomparsa di Vito Magnante rappresenta una grave perdita per tutta la comunità Materana.

Lo ricordiamo ottimo Sindaco del Comune di Grassano (MT) ed eccellente medico, bravo e disponibile con chiunque ne avesse bisogno”.

questo il ricordo del consigliere Roberto Cifarelli (Pd), il quale aggiunge:

“La generosità e la professionalità restano indelebilmente i suoi tratti distintivi.

Da amministratore ha contribuito alla crescita economica e sociale del territorio con spirito di servizio e totale abnegazione.

Sempre in prima fila a difesa di una terra fragile e laboriosa.

In questo difficile momento giunga il mio abbraccio e la mia vicinanza alla famiglia e a quanti ne hanno apprezzato le qualità di uomo perbene”.

Così il Comune di Grassano (MT):

“Dopo il brusco risveglio per la prematura scomparsa del Dott. Vito Magnante, il Sindaco, l’amministrazione comunale e tutta la cittadinanza, si stringono attorno al dolore della famiglia, per testimoniare il cordoglio e ricordare l’impegno di Vito come medico e come primo cittadino.

Con la scomparsa di Vito per molti di noi viene a mancare un carissimo amico, una persona onesta, diretta, trasparente, che ogni giorno riusciva a tradurre generosamente i propri valori personali e professionali di medico nell’impegno per la causa comune e per il bene della comunità; viene a mancare un punto di riferimento per tutti noi, ma porteremo sempre con noi il suo esempio ed il suo ricordo.

Ciao Vito!”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia.a

