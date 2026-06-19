Solidarietà e arte nel Castello di Valsinni: serve il vostro aiuto

​L’associazione “Castello di Favale”, in collaborazione con il Comune di Valsinni, con l’associazione “Crescere Insieme”, organizza Vernissage di una mostra di disegni che non è solo un’esposizione d’arte, ma un vero e proprio spazio di riflessione, crescita e condivisione per il nostro territorio.

​Questo progetto nasce con una visione profonda, mossa dalla volontà di valorizzare un’artista locale di grande talento come SABRINA PUGLIESE e di esplorare l’arte attraverso gli interventi di due personalità di alto profilo.

Infatti, con il contributo della critica d’arte, Dott.ssa MARIA DE LORENZO, approfondiremo il ruolo cruciale della creatività nel mondo contemporaneo, intesa non solo come espressione intima, ma come concreta opportunità di lavoro e di crescita professionale per i giovani e per i talenti del nostro territorio, mentre insieme alla psicologa Dott.ssa GIOVANNA FERRAIUOLO, esploreremo invece la dimensione terapeutica e sociale del disegno.

Scopriremo come l’arte sia uno strumento potente capace di creare empatia, unire le persone e rigenerare profondamente lo spirito di una comunità intera.

​L’apertura dell’evento sarà preceduta dai saluti istituzionali del Sindaco di Valsinni, GAETANO CELANO, e dal proprietario del suggestivo Castello di Valsinni, Avv. VINCENZO RINALDI.

L’evento sarà arricchito dall’interpretazione di alcuni pezzi musicali curati dalla giovane promessa valsinnese ALESSIO PAPALEO.

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Durante la serata, l’artista metterà all’asta una propria opera.

Il ricavato sarà interamente devoluto alla Protezione Civile Nazionale Nuova Alba Valsinni, a testimonianza di come l’arte sappia trasformarsi in un sostegno tangibile per la comunità.​

Di seguito la locandina e foto dell’artista Sabrina Pugliese.