Lega, al via il tavolo nazionale dei territori: c’è anche il vicepresidente della Giunta lucana Pasquale Pepe

Lunedì si insedierà il tavolo di coordinamento nazionale dei territori della Lega, organismo voluto dal partito per affrontare le principali questioni di interesse nazionale che incidono direttamente sulle comunità locali.

Tra i componenti ci sarà il vicepresidente della Regione Basilicata e commissario regionale della Lega, Pasquale Pepe.

Ha dichiarato Pepe:

“La partecipazione a questo tavolo rappresenta un’importante occasione per portare all’attenzione nazionale le esigenze e le potenzialità della Basilicata.

L’obiettivo è contribuire alla definizione di soluzioni concrete sui temi che incidono sulla qualità della vita dei cittadini e sulle prospettive di sviluppo dei territori.

In questo percorso, il mio impegno sarà massimo nel lavorare nell’interesse del partito, assicurando al contempo una costante attenzione alle specificità e alle identità di ciascuna realtà locale”.

Faranno parte dell’organismo, oltre al segretario federale Matteo Salvini e Pasquale Pepe, una delegazione di ministri, quattro presidenti di Regione, un rappresentante dei presidenti dei Consigli regionali, un rappresentante dei presidenti delle Province e i sindaci dei Comuni capoluogo.

Tra i primi temi all’ordine del giorno figura il Piano Casa, con lo scopo di fornire risposte efficaci ed eque a un problema che, dopo decenni di inerzia, viene finalmente affrontato con determinazione.

Saranno inoltre dibattute questioni legate alla sicurezza urbana, al costo della vita, al taglio della burocrazia e alla semplificazione del sostegno alle imprese, al percorso di riforme sulla strada delle autonomie e del federalismo, nonché la revisione dei vincoli europei che incidono sulla competitività dei territori, a partire dai fondi coesione, dalla Politica Agricola Comune e dagli effetti del Green Deal.

Nelle prossime settimane il tavolo approfondirà ulteriori temi strategici. L’obiettivo è affrontare in modo concreto e pragmatico le sfide e le opportunità del nostro Paese, valorizzando il ruolo dei territori.