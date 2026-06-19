Matera in festa: le famiglie pronte ad accogliere la Sacra Immagine di Gesù Bambino. L’appuntamento

Le famiglie di Matera sono in festa!
La 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐢𝐨𝐜𝐞𝐬𝐚𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞 vedrà grandi e piccoli accogliere la Sacra Immagine di Gesù Bambino in un corteo festante verso la Basilica Cattedrale.
Organizzata dalla Pastorale Familiare Diocesana, l’animazione è a cura di Azione Cattolica Italiana – Diocesi di Matera-Irsina, ANSPI Arcidiocesi Matera -Irsina e Scout Agesci.
Appuntamento a Martedì 30 Giugno, in Piazza San Francesco.
L’elenco completo degli appuntamenti è consultabile sul programma cartaceo e digitale (tinyurl.com/ProgrammaBruna2026)
Di seguito la locandina con i dettagli.