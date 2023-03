Scuole, aziende, associazioni di categoria del Materano impegnate in uno scambio con il Sudafrica! Ecco il progetto

Una delegazione del progetto “Tu che lavoro fai?” è stata accolta presso l’Ambasciata della Repubblica del Sudafrica a Roma, al fine di depositare una serie di proposte provenienti dagli Istituti Scolastici, aziende, associazioni di categoria, ordini professionali, Enti Pubblici e liberi professionisti.

Ad accogliere la delegazione il Ministro Plenipotenziario Mmathari Mashao, il Primo segretario agli Affari economici e Politici J. Dumisani Rasheleng, Jacqueline Mpongoshe, staff Ufficio Politico.

Presenti all’incontro:

l’Assessore Giuseppe Stabile, alle Politiche Giovanili, Sport e Marketing territoriale, del comune di Nova Siri il quale ha presentato delle proposte da parte dell’amministrazione nell’ambito dell’interscambio culturale e sportivo,

per la Città di Tursi il consigliere con delega alle Attività Produttive e Accoglienza Giuliano Salerno, il quale ha colto delle opportunità nell’ambito della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari,

il dott. Luigi Boccarelli, delegato dal Consiglio Provinciale Matera per il Collegio dei Periti Agrari, ha depositato una proposta tesa ad avviare progetti di sviluppo economico e formativo nell’ambito agricolo.

Vittoria Franchino Gulfo ha rivolto un saluto da parte di Rosa Gentile – Presidente Confartigianato Matera, ma ha rappresentato, altresì, la Federcofit Basilicata della quale è Presidente regionale.

Per il comparto turistico Pietro Scutari, Presidente del Centro studi sul turismo Thalia, il quale ha dichiarato“il sud Africa ha molta esperienza e qualità nel turismo naturalistico ecologico specie nel glamping su questo possiamo fare uno scambio di buone pratiche ed esperienze”.

Per gli Istituti di Scuola Superiore della Provincia di Matera presente:

Giosuè Ferruzzi, Dirigente dell’I.I.S. Bernalda – Ferrandina,

la prof.ssa Maria Carmela Colazzo, delegata per l’Istituto Enrico Fermi di Policoro, con a capo la Dirigente Giovanna Tarantino.

La Colazzo ha depositato un progetto in merito la possibilità di concretizzare degli studi e scambi sul sistema scolastico italiano e sudafricano.

Il “peperone crusco”è un prodotto tipico lucano molto apprezzato all’estero, tanto che l’imprenditore Antonio Tuzio ha inteso donare una cesta; non solo, Claudio Scarnato, produttore agricolo di Scanzano Jonico, ha posto alcune domande in merito le modalità di produzioni presenti in Sudafrica.

Infine, il comparto delle politiche del Welfare è stato rappresentato da Carmen Olivieri, presidente di Novass.

Attualmente il progetto sta proseguendo attraverso incontri con diversi paesi esteri per capirne analogie e differenze, elementi fondamentali per la crescita di ogni comunità.

E’ stato consegnato un acquerello realizzato da un’artista di Nova Siri per il Ministro della Giustizia sudafricano Ronald Lamola.

Il progetto “Tu che lavoro fai” è a cura della giornalista Mary Padula.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)