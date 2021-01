Sassi di Matera: zona sommersa dai rifiuti! Ecco il provvedimento del Sindaco

Degrado nei Sassi di Matera.

L’Amministrazione al lavoro per bonificare un’area sommersa dai rifiuti.

Così il Sindaco, Domenico Bennardi:

“Stamattina, abbiamo provveduto a bonificare questo sito in via S. Antonio Abbate, grazie al coordinamento del comando vigili urbani e alla ditta responsabile del sistema di raccolta rifiuti del Comune.

Ciò a seguito di numerose segnalazioni sull’illecito e, permettetemi, indecoroso deposito di rifiuti creato da un privato nei pressi della propria abitazione.

Lo ricordo a tutti, i Sassi rappresentano il nostro bene più importante ancorché patrimonio mondiale dell’Umanità, dobbiamo rispettarli come fossero il nostro tesoro più prezioso per noi e le nostre generazioni future.

Ho scritto al dirigente di competenza, per richiedere massina attenzione e adozione di tutte le azioni previste dalla norma e per debellare anche in futuro il fenomeno purtroppo ricorrente di questo abbandono di rifiuti”.

Ecco le foto che mostrano lo stato della situazione, ad oggi.

