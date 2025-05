“Salviamo il settore dello spettacolo in Basilicata”. Ecco la petizione

Al grido di “Salviamo il settore dello spettacolo in Basilicata!” questa la petizione lanciata dai lavoratori su change.org e indirizzata al Presidente della Regione Basilicata, al Consiglio Regionale e alla IV Commissione Consiliare:

“Noi, cittadine e cittadini, lavoratrici e lavoratori dello spettacolo, operatrici e operatori culturali e sostenitrici e sostenitori della cultura, esprimiamo profonda preoccupazione per la situazione di emergenza che vive il comparto dello spettacolo dal vivo in Basilicata.

Nonostante l’adozione del Programma Regionale per lo Spettacolo 2025-2027 da parte della Giunta Regionale, il settore continua a essere gravemente penalizzato dall’assenza di erogazioni e risorse concrete riferite agli anni passati e all’anno in corso.

Chiediamo con urgenza:

La riapertura della discussione in Consiglio Regionale e nella IV Commissione, per lo sblocco immediato dei fondi arretrati del 2023 e per lo stanziamento del Piano Spettacolo 2024, rispettivamente pari a:

>€ 2.350.000 (integrazione 2023)

>€ 3.500.000 (stanziamento base 2024)

Chiediamo il Presidente Bardi, con delega alla Cultura, si faccia direttamente carico della questione, incontrando gli operatori del settore e condividendo una visione chiara e concreta di politica culturale per la Basilicata.

L’effettivo stanziamento dei fondi previsti per il triennio 2025-2027, affinché il comparto possa finalmente tornare a programmare con continuità e prospettiva.

La Legge Regionale n. 37 del 2014, pensata proprio per lo sviluppo e la promozione del settore, prevede strumenti fondamentali come il Piano Triennale e i Piani Annuali per garantire il sostegno economico al settore.

La loro mancata applicazione mette a rischio un comparto che rappresenta un pilastro sociale, educativo ed economico per le comunità lucane.

Senza azioni concrete e immediate, il rischio è la paralisi di un intero sistema culturale, fatto di artisti, tecnici, organizzatori, operatori e spettatori.

Firma anche tu per difendere la cultura in Basilicata”.

Ecco dove è possibile firmare la petizione: https://www.change.org/salvaspettacolobasilicata