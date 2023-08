Rotondella: più libri per la Biblioteca Comunale “Prof. Mario Dimatteo”. I dettagli

Il Comune di Rotondella annuncia che, per il quarto anno consecutivo, ha ricevuto il “Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’editoria libraria” edizione 2023 del Ministero della Cultura Direzione generale biblioteche e diritti d’autore, per un totale di 4.232,08 euro.

Per l’amministrazione comunale di Rotondella tale misura consentirà di arricchire il patrimonio librario della Biblioteca Comunale “Prof. Mario Dimatteo” anche in relazione alle nuove fasce di utenza che si recano presso la Torre Sanseverino.a

