A Matera il seguito del film “La passione di Cristo”? L’annuncio di Mel Gibson

La passione di Cristo (The Passion) è un film del 2004 diretto da Mel Gibson, pellicola interpretata da Jim Caviezel e Monica Bellucci, interamente girato in latino e in aramaico, che mostra le ultime ore della vita di Gesù Cristo.

Per volere del regista Mel Gibson, La passione di Cristo è stato completamente girato in Italia, precisamente le scene interne sono state riprese a Cinecittà, mentre le esterne e i panorami più ampi in Basilicata, tra la città di Craco e quella di Matera.

Di queste ultime ore una bella notizia.

È stato annunciato che la produzione del sequel della Passione di Cristo di Mel Gibson, intitolato Resurrection, dovrebbe iniziare nel gennaio 2024, a quasi due decenni di distanza dall’uscita nelle sale del primo capitolo.

Il sequel sarà diretto nuovamente da Gibson, con Jim Caviezel che riprenderà il ruolo di Gesù, la cui miracolosa resurrezione sarà al centro della trama del film.

Di recente Mel Gibson ha dichiarato in un’intervista di aver realizzato due sceneggiature ed una di queste è come ‘un viaggio acido’ che porterà il pubblico in ‘altri regni’.

Il regista non ha specificato quale dei due script sarà destinato al film.

Inoltre la location delle riprese non è stata ancora resa nota.

Trepidante l'attesa con la speranza che Matera venga nuovamente scelta per questo film che riscuoterà sicuramente un grande successo.

