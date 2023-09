Rotondella: al via i lavori su queste strade! Ecco gli interventi previsti

Proseguono gli interventi sulla viabilità di competenza della Provincia di Matera.

Tecnici dell’Ente hanno consegnato due cantieri alle ditte che realizzeranno i lavori di ri-bitumatura, pulizia delle cunette e rifacimento della segnaletica orizzontale sulle S.P. 90 e 104, in territorio di Rotondella.

Per l’intervento, in tutti e due i casi finanziato con fondi Cipess “FSC 2021/2027. Aumento della resilienza rete stradale in gestione alla Provincia di Matera”, c’è un finanziamento che per la S.P. 104 ammonta complessivamente a 187mila euro, mentre nel caso della S.P. 90 a 155mila euro.

Così il Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese:

“Si tratta dell’ennesima dimostrazione che, pur in presenza della ormai nota carenza di fondi, la Provincia di Matera riesce comunque ad individuare fondi per intervenire sulla viabilità provinciale.

Proseguiamo su questa direzione con fiducia e perseveranza, grazie anche all’aiuto dei nostri tecnici, dei consiglieri provinciali interessati e degli amministratori locali”.a

