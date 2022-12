Provincia di Matera, Marrese riconfermato presidente! Ecco gli auguri del Presidente Bardi

Il sindaco di Montalbano Jonico, Piero Marrese, è stato riconfermato alla presidenza della Provincia di Matera per il suo secondo mandato dopo essere stato eletto per la prima volta nel 2018.

L’affluenza si è attestata sul 66,93%, pari a 253 votanti su una platea di 378 aventi diritto.

In termini di voti, Marrese ha ottenuto 253 voti che, in termini di voto ponderato, si traducono in 745,997 voti: un risultato di rilievo.

Per Marrese non si tratta della prima riconferma nel corso della sua attività di amministratore: eletto sindaco di Montalbano Jonico per la prima volta nel 2015, infatti, cinque anni più tardi seppe confermarsi catalizzando su di sé ben l’89,82% dei consensi, risultato mai verificatosi nella cittadina jonica, a conferma di una propensione all’ascolto oltre che della capacità di appeal verso cittadini e amministratori, che gli hanno manifestato un consenso corposo ad iniziare da quasi tutti i sindaci della Provincia di aree politiche diverse.

Per il risultato raggiunto, queste le congratulazioni del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi:

“Congratulazioni, complimenti e in bocca al lupo al Presidente Marrese, nella speranza di poter continuare in maniera sempre più proficua la collaborazione istituzionale osservata in questi anni di lavoro comune per il territorio”.

