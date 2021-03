Protesta a Matera: “Soldi disponibili nelle casse comunali, ma niente bando per i buoni spesa”! I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato di Fratelli d’Italia Matera, relativo ad un SIT IN in piazza Vittorio Veneto contro la mancata erogazione dei BONUS SPESA, come previsto dal Decreto Ristori:

“La pioggia ed il freddo di stamattina non hanno scoraggiato la nostra voglia di segnalare, con un‘iniziativa silenziosa e rispettosa delle misure anti Covid 19, la scarsa attenzione da parte dei nostri amministratori verso le necessità dei concittadini meno fortunati.

Abbiamo sentito il dovere di rimarcare, a distanza di quasi quattro mesi, che i 394.000 € accordati dal Decreto Ristori – ter del 23 novembre 2020 sono già disponibili nelle casse comunali da altrettanto tempo ma inspiegabilmente, nonostante le due interrogazioni dei nostri consiglieri Toto e Morelli, non esiste ancora un bando per l’assegnazione dei buoni spesa pensati e finanziati immediatamente dallo stesso Decreto per le ‘misure urgenti di solidarietà alimentare’.

Ad oggi nessun bando è stato ancora pubblicato e ciò che è ancor più grave non si conoscono i tempi per la distribuzione dei buoni in quanto oggi 21 marzo siamo già lontanissimi dalla data promessa dall’assessore al ramo indicata genericamente a fine gennaio 2021.

Sotto la pioggia con i carrelli della spesa vuoti a rappresentare i ritardi della Giunta Bennardi, con il nostro silenzioso messaggio affidato ai cartelli e ad uno striscione a forma di buono spesa, abbiamo dato voce a coloro che voce non hanno, alle famiglie indigenti che vivono le loro difficoltà quotidiane con dignità, coraggio e discrezione.

La richiesta unanime e partecipata di Fratelli d’Italia Matera al Sindaco e all’assessore al ramo è di rispondere al più presto alle necessità di chi aspetta fiducioso da troppo tempo un aiuto, visto che le risorse economiche sono disponibili già dai primissimi giorni di dicembre 2020.

Hanno partecipato alla manifestazione il Consigliere Regionale Gianmichele Vizziello, i Consiglieri Comunali Augusto Toto e Mario Morelli, la Segretaria Cittadina Annamaria Guerricchio, i responsabili dipartimentali, alcuni militanti e simpatizzanti di FdI ed una delegazione di Gioventù Nazionale”.

