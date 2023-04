Problemi Sanità nel materano: “Auspico un passo concreto entro le prossime 48 ore. Pronto ad avviare importanti azioni di protesta”. Ecco cosa sta succedendo

“Sono trascorsi quaranta giorni dall’ultima conferenza dei sindaci del Materano convocata da me, nella quale si è fatto ancora una volta il punto sulle tante criticità nel sistema sanitario della provincia di Matera, e non solo.

Un tempo trascorso invano, perché non ci sono ancora segnali concreti rispetto agli impegni assunti formalmente dall’assessore regionale, Francesco Fanelli“.

È quanto dichiara il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, che aggiunge:

“Per questa ragione, ho inviato nei giorni scorsi una pec al presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, ed a Fanelli, sollecitandoli a dare seguito a quanto stabilito in conferenza il 7 marzo scorso.

Aspettavamo un cronoprogramma sulle attività richieste, un report sulle liste d’attesa e sui 118 in provincia, una vera bozza del Piano regionale sulla sanità, il completamento degli accreditamenti per le strutture convenzionate come il ‘Centro geriatrico’ e la Rsa ‘Villa Anna’ a Matera; poi ancora la questione spinosa della carenza dei medici di Medicina generale a Grassano, Policoro, Pisticci e tanto altro.

Ancora dalla Regione non ci è arrivato alcun riscontro, pertanto mi vedo costretto a interrompere le conferenze dei sindaci fino a quando non ci sarà qualche risposta su quanto richiesto.

Auspico un passo concreto entro le prossime 48 ore, in assenza del quale sono pronto ad avviare importanti azioni di protesta“.a

