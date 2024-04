È convocata per domani mattina, alle ore 10:00 nella sala “Mandela” del municipio, la conferenza stampa di presentazione della prima guida turistica per bambini, realizzata dall’Amministrazione comunale.

Sarà presente il sindaco, Domenico Bennardi, l’assessore alla Cultura e Turismo, Tiziana D’Oppido, e Dario Mezzolani editore del progetto “Divertimappe – Guide turistiche per bambini”, nato dall’incontro fra esperti del turismo, autori di illustrazioni, testi per libri e fiction per ragazzi.