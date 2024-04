Centro Geriatrico Matera: chiesta la revoca del preavviso di licenziamento a tutti i lavoratori e la continuità del servizio alle famiglie. Le ultime notizie

Si è tenuto ieri un incontro in Prefettura sulla vertenza che interessa 25 lavoratori del Centro Geriatrico Matera che nei giorni scorsi hanno ricevuto i preavvisi di licenziamento.

Nel corso della riunione con i rappresentanti dell’Asm e del CGM, fortemente sollecitata dalla Cisl Fp, il segretario generale Pino Bollettino ha chiesto la revoca del preavviso di licenziamento a tutti i lavoratori e la continuità del servizio alle famiglie.

Ha detto Bollettino nel corso della riunione:

“La priorità è tutela dei posti di lavoro e la continuità dell’assistenza agli ospiti di una struttura di primo livello che cura alzheimer e demenza senile, non si comprendono le motivazioni che inducono l’Asm a non sottoscrivere l’accordo per il riconoscimento dell’accreditamento alla struttura in questione.

Allo stesso non è accettabile il rimpallo di responsabilità tra Asm e Regione Basilicata.

Sarebbe pertanto opportuno convocare un tavolo tecnico per affrontare nel dettaglio la situazione e trovare un punto d’intesa affinché questo servizio non venga cessato, ipotesi che va scongiurata in ogni modo perché determinerebbe gravi ripercussioni sui livelli occupazionali e sulle famiglie degli ospiti.

Solleciteremo la futura Giunta regionale a rivedere il sistema di accreditamento che così come è organizzato oggi crea incertezza e disincentiva i privati ad investire”.