Prima giornata del Presidente della Provincia di Matera all’assemblea delle Province d’Italia a Roma: stretta di mano con Mattarella. I dettagli

La stretta di mano con il Capo dello Stato ha sugellato in modo esemplare la prima giornata del Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, all’assemblea delle Province d’Italia in corso a Roma.

Mancini, infatti, insieme al consigliere provinciale Giovanni De Santis sta rappresentato il territorio all’assemblea congressuale UPI, da sempre un momento di grande rilevanza per il sistema delle autonomie locali.

Ha commentato Mancini:

“L’incontro con il Presidente della Repubblica è stato un’ulteriore conferma dell’attenzione che le istituzioni rivolgono alle esigenze dei territori.

La presenza di Mattarella conferma come questo evento rappresenti un’occasione unica per confrontarsi con le altre realtà territoriali e costruire insieme un futuro migliore per l’Italia.

Continueremo a lavorare per rafforzare il ruolo delle province e per garantire un domani migliore ai nostri cittadini”.