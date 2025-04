Montescaglioso, Feste Patronali in onore di Maria Santissima assunta in cielo e San Rocco: queste le novità

A poco meno di 6 mesi dal giorno per eccellenza dei Montesi il comitato è lieto di presentare il primo tassello principale che compone la nostra Festa: Bande da Giro.

L’edizione targata 2025 sarà ricca di novità che la renderanno memorabile.

Racconta il comitato:

“Le scelte perseguite sono delle vere e proprie scommesse su cui il comitato è certo della resa qualitativa della Festa.

Ecco a voi i due prestigiosi concerti bandistici ingaggiati per i due giorni clou della festa:

• 19 Agosto

Gran Concerto Bandistico “G. Ligonzo” Città di Conversano – M° A. Schirinzi.

Un gradito ritorno, dopo alcuni anni, di uno dei migliori concerti bandistici pugliesi del momento che vanta un nome ed una tradizione pluridecennale. Con un cast solistico d’eccezione ed un repertorio lirico unico allieterà la vigilia della Festa.

• 20 Agosto

Gran Concerto Bandistico “F. Fenaroli” Città di Lanciano – Maestro M- Milone.

La prima grande novità del 2025: l’attuale unico ed eccelso concerto bandistico abruzzese torna a Montescaglioso dopo all’incirca 40 anni.

È un nome storico delle bande da giro che ha dato i natali a grandi maestri.

La Grande banda di Lanciano, realtà musicale di indiscussa professionalità, sarà la protagonista del grande giorno dei Montesi, è per noi soddisfazione e onore allo stesso tempo.

Vanto e orgoglio storico della nostra cittadina, tradizione secolare pluripremiata e apprezzata in ogni dove: la nostra banda!

Le giornate del 31 Luglio e del 14/18/20/24 Agosto saranno allietate come ormai da tradizione dal GRAN CONCERTO BANDISTICO CITTÀ DI MONTESCAGLIOSO.

In particolare nella giornata del 18 Agosto sarà la nostra grandiosa banda ad eseguire il Matiné in Piazza del Popolo e il servizio serale in Cassa Armonica.

Dopo il lodevole lavoro dell’edizione 2024 della Ditta Blasi Group, il comitato è entusiasta di annunciare che la Festa di San Rocco 2025 sarà illuminata a festa per la prima volta nella storia dalla ditta siciliana “LA LUCERNA” di Giuseppe Ferrara.

Dopo l’esordio nel 2024 nella Capitale Mondiale delle Luminarie Scorrano, avremo il piacere di essere stupiti dalla loro arte e maestria.

Chi inizia bene è già a metà dell’opera e siamo sicuri che quest’anno la nostra amata Festa sarà davvero un’opera d’arte!”.