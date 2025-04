Addio ad Antonello Fassari, conosciutissimo attore de “i Cesaroni”

Ci ha lasciato a 72 anni Antonello Fassari, tra gli attori italiani più conosciuti grazie alla partecipazione a programmi tv cult come “Avanzi” e soprattutto a serie televisive amate come “I Cesaroni” in cui interpretava l’oste Cesare.

Diplomato all’Accademia d’arte drammatica Silvio d’Amico nel 1975, ha lavorato tanto in teatro ma è con varietà e fiction che ha conquistato la notorietà diventando da metà anni ’80 un interprete particolarmente apprezzato dal pubblico che lo ricorderà anche per la sua frase iconica “Che amarezza”.

Immancabile il cordoglio di Claudio Amendola, collega sul set: